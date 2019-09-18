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Çanakkale'de 2 günde 353 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 2 günde 353 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de 2 günde 353 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’de 2 gün boyunca gerçekleştirilen 9 farklı operasyonda toplam 353 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında; 16-18 Eylül 2019 tarihinde Ayvacık, Eceabat ve Ezine ilçelerinde gerçekleştirdikleri 9 farklı operasyonda; 327 Afganistan, 9 Suriye ve 17 Somali uyruklu olmak üzere toplam 353 kaçak göçmen ve 8 organizatör yakaladı.

Yakalanan 327 Afganistan ve 17 Somali uyruklu kaçak göçmen işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, 9 Suriye uyruklu kaçak göçmenlere ise 6458 sayılı Uluslararası Koruma Kanununun 57/4 maddesine göre ikamet etmekte olan illerine gönderilmeleri için tebliğ yapıldı.

Organizatörlük yaptığı iddia edilen; H.D., M.H., F.F.S., F.Ç., H.K., O.S., O.Y. ve M.G. isimli şahıslar ise gözaltına alındı.

Ayrıca operasyonlarda ele geçirilen; 1 kamyonet, 2 minibüs, 3 otomobil ve 130 can yeleği yediemin otoparkına teslim edildi.

Utku Yaşar Cüce

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