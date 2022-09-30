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Çanakkale'de 6 göçmenin öldüğü olayda 3 kişi tutuklandı

Çanakkale'de 6 göçmenin öldüğü olayda 3 kişi tutuklandı
Çanakkale'de 6 göçmenin öldüğü olayda 3 kişi tutuklandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan botun batmasının ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

24 Eylül tarihinde Ayvacık'ın Babakale köyü açıklarında meydana gelen olayda, düzensiz göçmenleri taşıyan botun batmasıyla 4'ü çocuk, 6 göçmen yaşamını yitirmiş, 15 göçmen ise sahil güvenlik ekiplerince kurtarılmıştı. Olayın ardından Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan soruşturmanın ardından 1'i yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan B.Y., İ.E. ve C.B. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, Afganistan uyruklu H.A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İpek Yavaş
 

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