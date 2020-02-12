Çanakkale'de 80 düzensiz göçmen yakalandı

Bugün Ayvacık, Gelibolu ve Bayramiç İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde meydana gelen 3 düzensiz göç olayında toplam 80 düzensiz göçmen ve onlara organizatörlük yapan 1 şahıs yakalandı. Meydana gelen olaylarda ayrıca 1 adet minibüs ve 80 adet can yeleği de ele geçirildi.

Yakalanan mültecilerin tamamı, işlemlerinin tamamlanması sonrası Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. 1 adet minibüs ve 80 adet can yeleği ise yediemin otoparkına bırakıldı.

Olayla ilgili şüpheli T.A. gözaltına alındı.

İpek Yavaş

