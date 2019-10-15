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Çanakkale'de 83 mülteci yakalandı

Çanakkale'de 83 mülteci yakalandı
Çanakkale'de 83 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 83 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Kocaköy köyü ve Babakale köyü sahilindeki zeytinlik alana operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda zeytinliklere saklanmaya çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 83 mülteci yakaladı.

Mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


İpek Güney
 

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