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Çanakkale'de 91 mülteci yakalandı

Çanakkale'de 91 mülteci yakalandı
Çanakkale'de 91 mülteci yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında önceki gün yapılan operasyonda 91 mülteci ve onlara organizatörlük yapan 5 kişi yakalandı.

Ayvacık, Eceabat, ve Gökçeada İlçe Jandarma Komutanlıklarının sorumluluk bölgelerinde meydana gelen toplam 3 düzensiz göç olayında; 58 Afganistan, 22 Suriye, 2 Kongo, 6 İran, 1 Yemen, 1 Zambiya ve 1 Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 91 mülteci ve onlara organizatörlük yapan 5 kişi yakalandı. Meydana gelen olaylarda ayrıca 2 kamyonet, 1 minibüs ve 2 otomobil de ele geçirildi.

Yakalanan 91 mülteci; işlemlerinin tamamlanmasından sonra Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, adli makamların talimatı ile, 2 kamyonet, 1 Minibüs ve 2 otomobil de muhafaza altına alındı. Çanakkale Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile gözaltına alınan İ.O., F.A., R.A., N.Y. ve A.K isimli organizatörler, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak sevk edildi.  

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