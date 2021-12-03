Çanakkale'de ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Bugün, Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Bozcaada'dan saat 07:00, 10:00 ve 14:00, Geyikli'den ise saat 08:00, 11:00 ve 15:00 seferleri iptal edilmiştir. Ayrıca, Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Gökçeada'dan saat 13:00, Kabatepe'den ise saat 15:00 seferleri iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Çanakkale Boğaz hattındaki feribot seferleri ise kesintisiz olarak devam ediyor.

Utku Yaşar Cüce

