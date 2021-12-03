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Çanakkale'de ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de ada seferlerine fırtına engeli
Çanakkale'de ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale’de ada seferlerine fırtına engeli - Tıkla İzle

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Bugün, Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Bozcaada'dan saat 07:00, 10:00 ve 14:00, Geyikli'den ise saat 08:00, 11:00 ve 15:00 seferleri iptal edilmiştir. Ayrıca, Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Gökçeada'dan saat 13:00, Kabatepe'den ise saat 15:00 seferleri iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Çanakkale Boğaz hattındaki feribot seferleri ise kesintisiz olarak devam ediyor.

Utku Yaşar Cüce
 

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