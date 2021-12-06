Çanakkale'de ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'de beklenen hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Bugün, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yapılması planlanan tarifeli tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" denildi.

Çanakkale Boğaz hattındaki feribot seferleri ise kesintisiz olarak devam ediyor.

Utku Yaşar Cüce

