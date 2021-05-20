Çanakkale'de ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yarın Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe- Gökçeada ile Geyikli- Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, “Yarın Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 07.15 ve 10.00, Geyikli'den ise saat 08.00 ve 11.00 seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilmiştir. Ayrıca, Gökçeada'dan saat 07.00 ve 13.00, Kabatepe'den ise saat 09.00 seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilmiştir. Planlı diğer seferler gün içerisinde netlik kazanacaktır” ifadelerine yer verildi.

Utku Yaşar Cüce

