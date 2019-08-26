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Çanakkale'de baltalı-bıçaklı kavga

Çanakkale'de baltalı-bıçaklı kavga
Çanakkale'de baltalı-bıçaklı kavga

Çanakkale'de, aralarında husumet olduğu iddia edilen iki kişi sokak ortasında birbirlerine balta ve bıçakla saldırdı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Barbaros Mahallesi Plaj Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu iddia edilen iki kişi, bir marketin önünde karşılaşınca tartışma çıktı ve olay bir anda kavgaya dönüştü. 17 AAY 407 plakalı otomobilden baltayla inen şahıs, husumetinin olduğu kişiye saldırınca, diğer kişi de bıçak çekti. Bölgede bulunan trafik polisi olaya müdahale etmek isteyince, saldırgan polisi de hafif yaraladı. Korku dolu anların yaşandığı olayla ilgili polis soruşturma başlattı.  

Selahattin Murathan Yıldırım-Utku Yaşar Cüce
 

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