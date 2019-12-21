İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanakkale'de bazı ada seferleri iptal edildi

Çanakkale'de bazı ada seferleri iptal edildi
Çanakkale'de bazı ada seferleri iptal edildi

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Çanakkale ve Kuzey Ege Denizi'nde beklenen lodos fırtınası sebebiyle yarın yapılması planlanan tüm Gökçeada ve Bozcaada seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Gestaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada ayrıca bu akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermesi ön görülen fırtına sebebiyle Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan kalkacak olan 18.00 seferinin saat 17.00'ye; Geyikli'den ise 19.00 seferinin saat 18.00'e çekildiği açıklandı. Gökçeada-Kabatepe hattında ise Gökçeada'dan kalkacak olan 18.00 seferi saat 17.00'ye; Kabatepe'den ise 20.00 seferi saat 19.00'a çekildi.
Beklenen fırtına sebebiyle yarın Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hattında planlanan tüm seferler iptal edildi.

Öte yandan Çanakkale-Eceabat-Kilitbahir hattında ise feribot seferleri aksamadan devam ediyor.

Batuhan Hasar
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.