Çanakkale'de bazı ada seferleri iptal edildi

Gestaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada ayrıca bu akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermesi ön görülen fırtına sebebiyle Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan kalkacak olan 18.00 seferinin saat 17.00'ye; Geyikli'den ise 19.00 seferinin saat 18.00'e çekildiği açıklandı. Gökçeada-Kabatepe hattında ise Gökçeada'dan kalkacak olan 18.00 seferi saat 17.00'ye; Kabatepe'den ise 20.00 seferi saat 19.00'a çekildi.

Beklenen fırtına sebebiyle yarın Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hattında planlanan tüm seferler iptal edildi.

Öte yandan Çanakkale-Eceabat-Kilitbahir hattında ise feribot seferleri aksamadan devam ediyor.

Batuhan Hasar

