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Çanakkale'de bir viraj daha geçildi

Çanakkale'de bir viraj daha geçildi
Çanakkale'de bir viraj daha geçildi

Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar Asya ve Avrupa Yakası’nda devam ediyor.

Önceki gün Avrupa Yakası'nda, dün de Asya Yakası'nda kule çalışmaları gerçekleştirildi. Taklift-4 isimli yüzer vinç bölgede çalışırken boğazda gemilerin tek yönlü geçişine izin verildi. Son gelişmelerle projede önemli bir aşama daha katedilmiş oldu. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2022'de açılması bekleniyor. Projede Limak ve Yapı Merkezi'nin yanı sıra Güney Kore'den Daelim ve SK E&C konsorsiyumu çalışıyor. Proje için toplam 3 milyar avrodan fazla yatırım yapılması bekleniyor.

Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
 

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