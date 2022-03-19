Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yarın Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe- Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ A.Ş.'den yapılan açıklamada, “Yarın, Geyikli-Bozcaada hattında, gün içerisinde sadece Bozcaada'dan saat 07.00, Geyikli'den ise saat 08.00 seferleri yapılacak olup, tarifemizde bulunan diğer seferler olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. Kabatepe-Gökçeada hattında ise olumsuz hava şartlarından dolayı gün içerisinde sadece Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 seferleri yapılacak olup, tarifemizde bulunan diğer seferler iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Utku Yaşar Cüce

