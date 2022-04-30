Çanakkale'de çalındı, 10 sene sonra Malkara'da bulundu

Polis ekipleri tarafından ilçe giriş ve çıkışlarında huzur ve güven uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada durdurulan araçların evraklarına bakıldı. Eksiklikleri görülen araç sürücülerine ise cezai işlem uygulandı.

Uygulama sırasından patpat sürücüsü E.S'nin şüpheli hareketleri sonrası polis ekipleri tarafından durduruldu. Kasasına yatay olarak yatırılmış motosikletin üzerinde duran ekipler, yaptıkları araştırmada şase numarasının silinmiş olduğunu tespit ettiler. Patpat ve kasasında bulunan motosiklet İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. 2013 yılında Çanakkale'nin Eceabat ilçesinden çalınan motosikletin olduğu tespit edildi.

Patpat sürücüsü E.S. gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.



Erdi Kuru

