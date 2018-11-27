Çanakkale'de drift atan sürücüye ceza yağdı

Gelibolu Sanayi Sitesi'nde drift/spin atan Şahin marka araç sürücüsü E.E. polislerin ‘dur' ihtarına ve uyarılarına uymayarak, kaçmaya başladı. Araç ilçe merkezinde uzun süren kovalamacanın ardından polislerin kararlı takibi neticesinde Karayolları 13. Gelibolu Şefliği ilerisinde toprak yolda yakalandı. Araç sürücüsü E.E.'ye alkollü araç kullanmaktan bin 2 TL, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 2 bin 18 TL ve dirft/spin atmaktan ise 5 bin 10 TL olmak üzere toplamda 8 bin 30 TL ceza kesildi. Ayrıca E.E.'ye 1.00 promil üzerinde alkollü araç kullanmaktan ve trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmaktan adli işlem yapıldı.

Cenk İşver

