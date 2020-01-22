Çanakkale'de durdurulan kamyonetten 65 mülteci çıktı

Gece saat 00.05 sıralarında Ayvacık ilçesi Gülpınar köyü Köyiçi mevkiinde gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi esnasında nakliyeci T.D. (31) isimli şahsın kullandığı kamyonet şüphe üzerine durduruldu. Araç içinde yapılan kontrollerde 65 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

Meydana gelen mülteci kaçakçılığı olayı ile ilgili Ayvacık Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek, talimat doğrultusunda yakalanan 1 organizatör, 65 mülteci ve 1 araç hakkında tahkikata başlandı. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, mültecilerin tamamı ise işlemlerinin tamamlanması sonrası Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

İpek Güney

