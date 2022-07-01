Çanakkale'de facianın eşiğinden dönüldü

Olay, Gelibolu- Eceabat karayolunda tersane mevkiinde meydana geldi. Tüp taşıyan 24 AAT 190 plakalı Ford marka kamyonun arka sağ dingilinin yerinden çıkmasıyla birlikte lastikleri patladı. Daha sonra kamyonun balataları yanmaya başladı. Alevleri gören diğer sürücüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangının kasada bulunan tüplere sıçramasını da engelleyerek kısa sürede söndürmeyi başardı.

Tek taraflı olarak trafiğe kapanan yol yapılan işlemlerin ardından yeniden açıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Emir Üstün

