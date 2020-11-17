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Çanakkale'de feribot seferleri ‘HES' kodu ile yapılacak

Çanakkale'de feribot seferleri ‘HES' kodu ile yapılacak
Çanakkale'de feribot seferleri ‘HES' kodu ile yapılacak

Çanakkale’de, boğaz ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş., korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında feribot seferlerinin Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile yapılacağını bildirdi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında feribota binmek isteyen vatandaşlardan Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında artık ‘HES' kodu istenecek.

Konuya ilişkin Gestaş A.Ş.'den yapılan yazılı açıklamada; “HES kodu, Sağlık Bakanlığı önlemleri kapsamında zorunlu hale getirilen yeni bir uygulamadır. Şehir içi toplu ulaşım faaliyetleri sırasında paylaşacağınız kodunuz, Sağlık Bakanlığı servisleri üzerinden belirli aralıklarla sorgulanarak seyahate katılımınız ile ilgili bir engel olup olmadığı kontrol edilecektir. HES kodunu bildirmeyen GESTCARD sahipleri, HES kodu kaydını gişelerimizden yaptırabilmektedir. Kişisel bilgilerini güncellemeyen GESTCARD sahipleri ise kart başvuru noktası veya Çanakkale ve Lapseki İskelesi'nden kişisel bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir. Nakit geçiş yapan yaya yolcularımız ise, bilet alımından önce HES kodunu görevli personele göstermek zorundadır” ifadelerine ver verildi.

Utku Yaşar Cüce
 

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