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Çanakkale'de, Gelibolu-Lapseki feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de, Gelibolu-Lapseki feribot seferlerine fırtına engeli
Çanakkale'de, Gelibolu-Lapseki feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gelibolu-Lapseki feribot seferleri geçici süreyle durduruldu.

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli- Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurmuştu.

Öte yandan, şiddetli lodos nedeniyle Gelibolu- Lapseki feribot seferleri de geçici süreyle askıya alındı. Konuya ilişkin Gestaş A.Ş.'den yapılan yazılı açıklamada; “Bugün Gelibolu-Lapseki hattında, olumsuz hava koşullarından dolayı geçici süreyle seferler iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Rüzgarın şiddetini azaltmasıyla birlikte seferlerin yeniden yapılması planlanıyor. Ayrıca, Çanakkale- Eceabat ile Çanakkale- Kilitbahir feribot seferleri saatine uygun bir şekilde devam ediyor.

Utku Yaşar Cüce
 

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