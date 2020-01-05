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Çanakkale'de Gökçeada ve Bozcaada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de Gökçeada ve Bozcaada seferlerine fırtına engeli
Çanakkale'de Gökçeada ve Bozcaada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, yarın Kuzey Ege Denizi'nde etkili olması beklenen poyraz fırtınası sebebiyle Kabatepe-Gökçeada, Geyikli-Bozcaada ve Güney Marmara hatlarındaki tüm seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Çanakkale ve Kuzey Ege Denizi'nde pazartesi ve salı günü etkisini arttırması beklenen poyraz fırtınası, bölgedeki deniz ulaşımını da etkiledi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün de bazı seferlerini iptal etmek zorunda kalan Gestaş, yarın saatte 80-110 kilometre hızla ve tam fırtına şeklinde esmesi beklenen poyraz sebebiyle Kabatepe-Gökçeada, Geyikli-Bozcaada ve Güney Marmara hatlarındaki tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Öte yandan, Çanakkale-Eceabat-Kilitbahir hattındaki seferlerde bir aksama yaşanmıyor.
 


Selahattin Murathan Yıldırım - Cenk İşver
 

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