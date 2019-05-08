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Çanakkale'de kaçak kazıda zemin mozaiği bulundu

Çanakkale'de kaçak kazıda zemin mozaiği bulundu
Çanakkale'de kaçak kazıda zemin mozaiği bulundu

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Güreci köyünde bir tarlada kaçak kazı yapıldığı esnada zemin mozaiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, Lapseki ilçesine bağlı Güreci köyünde Üstünlü mevkiinde F. E.'ye ait bir tarlada kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda kazı yapılan bölgede zeminde madalyon şekilleri, antik yazıları ve geometrik desenleri bulunan bir mozaik bulundu. Çanakkale Müze Müdürlüğüne bildirilen durum üzerine bölgeye gelen ekipler, kurtarma kazısı çalışmalarına başladı. Yapılacak incelemelerin ardından mozaiğin hangi döneme ait olduğu belirlenecek. 

Operasyonda kaçak kazı yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 4 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.  

Mustafa Uçmaz
 

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