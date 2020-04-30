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Çanakkale'de kamyon ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Çanakkale'de kamyon ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
Çanakkale'de kamyon ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çanakkale istikametinden Balıkesir'in Edremit ilçesi yönüne giden İsmail K.'nin kullandığı 35 AU 3660 dorse plakalı 25 SN 861 plakalı kamyon ile Edremit'den Çanakkale istikametine seyir halindeki Erdal H. Yönetimindeki 53 FN 378 plakalı kamyonet Küçükkuyu rampalarında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet şarampole yuvarlanırken, dorseli kamyonun da dorsesi devrildi. Kazada yaralanan sürücü Erdal H., kamyonette içerisinde ve kasasında bulunan Kaan A., Serdar H., Emre T., Dursun H. ve Erman H. olay yerine gelen ambulanslarla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erdal H.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma ve bölge trafik ekipleri ise kaza sonrasında yolda kontrollü olarak ulaşımı sağladı.

İpek Yavaş

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