Çanakkale'de karaya oturan gemi kurtarıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi açıklarında 2 Nisan Cuma günü karaya oturan ‘Batuhan A' isimli Türk bayraklı 69 metre boyundaki kargo gemisinin kaptanı durumu telsizle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bildirerek yardım istemişti. Geminin Karabiga Belediyesi İskelesi'ne yanaştırılması için bölgeye Türkeli römorkörü ile hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Gemi bugün tamamlanan çalışmanın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Türkeli' römorkörü tarafından çekilerek kurtarıldı.

‘Batuhan A' isimli kargo gemisinin yapılacak söryev çalışmasının ardından yoluna devam edeceği bildirildi.

Utku Yaşar Cüce

