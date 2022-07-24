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Çanakkale'de kaza yapan araç orman yangınına neden oldu

Çanakkale'de kaza yapan araç orman yangınına neden oldu
Çanakkale'de kaza yapan araç orman yangınına neden oldu

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde kaza yapan bir araç, orman yangınına neden oldu. Yangına havadan 2 helikopter, karadan ise 1 ilk müdahale aracı, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer, 5 hizmet aracı, 2 treyler, 1 belediye itfaiyesi ve 70 personel ile müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Çanakkale’de kaza yapan araç orman yangınına neden oldu - Tıkla İzle

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Öğretmenin Yeri mevkiinde kaza yapan bir araçtan çıkan alevler ormanlık alana sıçradı. Bölgede bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına, havadan 2 helikopter, karadan ise 1 ilk müdahale aracı, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer, 5 hizmet aracı, 2 treyler, 1 belediye itfaiyesi ve 70 personel ile müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Enishan Keskin - Mustafa Suiçmez
 

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