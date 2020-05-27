Çanakkale'de kısıtlama sonrası gemi seferleri normale döndü

Gestaş tarafından bildirilen sefer saatleri şöyle:

Çanakkale- Eceabat arası: 01.00, 07.00, 09.00, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00

Eceabat- Çanakkale arası: 06.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.00, 20.00, 00.00

Çanakkale Kilitbahir arası: 08.00, 10.00, 12.00,14.00, 16.00, 19.00, 22.00

Kilitbahir- Çanakkale arası: 07.30, 9.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.30, 21.00

Gökçeada- Kabatepe arası: 07.00, 17.00

Kabatepe- Gökçeada arası: 10.00, 20.00

Bozcaada- Geyikli arası (Sadece Cuma günleri sefer): 07.15, 17.00

Geyikli- Bozcaada arası (Sadece Cuma günleri sefer): 08.00, 18.00

Lapseki- Gelibolu hattında ise her yarım saatte bir karşılıklı seferler devam ediyor.

Bozcaada- Geyikli seferleri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar gereği yalnızca Cuma günleri gerçekleştirilirken, Gökçeada- Kabatepe ile diğer boğaz hatları günlük olarak belirtilen saatlerde devam ediyor.