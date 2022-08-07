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Çanakkale'de korkutan orman yangını

Çanakkale'de korkutan orman yangını
Çanakkale'de korkutan orman yangını

Çanakkale'nin Çan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangında, 10 hektar anız, 3 hektar ise ormanlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Çanakkale’de korkutan orman yangını - Tıkla İzle

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Çakılköy köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine (AÇM) bildirdi.

Bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 yangın söndürme helikopteri, 4 uçak, 13 arazöz, 3 dozer, 2 ilk müdahale aracı ve 102 personel ile çevre belediye ve kurumlara ait ekipler yönlendirildi.

Bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 yangın söndürme helikopteri, 4 uçak, 13 arazöz, 3 dozer, 2 ilk müdahale aracı ve 102 personel ile müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Yangında, 10 hektar anız, 3 hektar ise ormanlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

İbrahim Çubuk

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