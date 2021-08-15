Çanakkale'de korkutan yangın!

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde 10 gün içerisinde 7'nci kez orman yangını çıktı. Adatepe mevkiinde dumanları gören köylüler, durumu 177 ALO Orman Yangın İhbar Hattı'na bildirdi.

Kısa sürede bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı; 4 helikopter, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı, çok sayıda orman işçisi ve çevre belediyelerin itfaiye araçları yangına müdahale etti.

Yolun sağ bölümünde soğutma çalışmaları devam ederken, sol tarafında da alevler görüldü. Ekipler, başarılı müdahalenin ardından iki bölgeyi de kontrol altına almaya başardı.

Yangının çıktığı bölgelerde soğutma çalışmaları sürüyor.

Utku Yaşar Cüce

