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Çanakkale'de lüferin kilosu 150 lira

Çanakkale'de lüferin kilosu 150 lira
Çanakkale'de lüferin kilosu 150 lira

1 Eylül Çarşamba günü denizlerde 6 aylık aradan sonra açılan av sezonunun 3’üncü gününde lüferin kilosu 150 liradan tezgahlarda yerini aldı.

Çanakkale’de lüferin kilosu 150 lira - Tıkla İzle

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde balık tezgahlarında sardalye 40, kolyoz 40, sarpa 20 ve çipura 60 liradan satılırken, denizlerin lezzetiyle ünlü balığı lüferin kilosu 150 liradan alıcısını bekliyor.

Bereketli bir yıl beklediklerini ifade eden balıkçı Öznur Büyüksütçü, “Bu sezon beklentimiz balıkların bol olması ve vatandaşların uygun fiyata balık yemesi. İnşallah bol ve bereketli bir mevsim geçiririz" dedi.

Tezgahlardaki balık çeşitliliğinden memnun olan vatandaşlar, lüferin fiyatın yüksek buldukları için başka balıklara yöneldiklerini ifade ediyor.

Mustafa Uçmaz
 

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