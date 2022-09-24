Çanakkale'de mülteci teknesi battı: 6 ölü, 1 kayıp

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinde Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenleri taşıyan fiber teknenin battığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, 15 kaçak göçmeni kurtardı. Çalışmalara devam eden ekipler, 4'ü çocuk, 6 kişinin ise cansız bedenine ulaştı. Öte yandan, kaçak göçmenlerden alınan bilgi doğrultusunda kayıp 1 göçmen için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmanın halen devam ettiği öğrenildi.

İpek Yavaş



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