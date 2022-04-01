Çanakkale'de orman yangını

Bayramiç ilçesi Daoğba köyü yakınındaki ormanlık alanda bugün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu Alo 177 Orman Yangın ihbar hattına bildirdi.

Bölgeye kısa sürede gelen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Şiddetli lodosun etkisiyle büyüyen alevler Çırpılar köyü bölgesine doğru ilerledi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Çan, Yenice, Bayramiç, Ayvacık Bayramiç Orman İşletme Şefliği ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yangına 15 arazöz, 5 su tankeri ve çok sayıda işçiyle müdahale ediliyor.

Utku Yaşar Cüce - İbrahim Çubuk

