Çanakkale'de orman yangını

Ezine ilçesine bağlı Yenioba köyünde saat 12.42'de ormanlık alanda yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine ekipler, saat 12.57'de yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı. Havadan 3 helikopter, karadan ise 10 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 su ikmal aracı, 3 hizmet aracı, dozer, trayler, belediye itfaiyesi ile 4'ü teknik personel olmak üzere toplam 60 personelin katıldığı söndürme çalışmaları neticesinde yangın kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.



Utku Yaşar Cüce

