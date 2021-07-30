Çanakkale'de ormanlara girişler 1 ay süreyle yasaklandı

Çanakkale il ve ilçelerinde ormanlık alanlara 31 Temmuz-30 Ağustos 2021 tarihleri arasında görevliler haricinde giriş ve çıkışlar yasaklandı. Konuya ilişkin Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, “6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 'Orman idaresinin göstereceği lüzum üzerine mahallerinin en büyük mülkiye amirleri, kuraklık veya yangın olup da henüz söndürülmüş fakat sirayet ihtimalleri tamamen bertaraf edilmemiş olmak gibi fevkalade zamanlarda muayyen bir müddet için ormanlara girmeyi men ve oralardaki her türlü işlerin tatilini emredebilirler' hükmüne uygun olarak Çanakkale İli dahilindeki ormanlık alanlara görevliler dışında 31 Temmuz - 30 Ağustos 2021 tarihleri süresince ormana görevliler haricinde girişler Çanakkale Valiliğinin 30/07/2021 tarih ve 1745725 sayılı emirleriyle yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Utku Yaşar Cüce



