Çanakkale'de silah kaçakçılığı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde önceki gün Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılan çalışmada T.Ö. ve B.K. isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde; 1 adet Glock marka tabanca, 40 adet 9x19mm tabanca mermisi, 5 adet av tüfeği ve 17 adet bu tüfeklere ait dolu kartuş ele geçirildi ve malzemelerin tümüne el konuldu.

Olayla ilgili T.Ö. ve B.K. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şüpheliler, yapılan işlemlerinin ardından Biga Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

Cenk İşver - Utku Yaşar Cüce