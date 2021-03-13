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Çanakkale'de su kesintisi

Çanakkale'de su kesintisi
Çanakkale'de su kesintisi

Çanakkale’de içme suyu hatlarında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın bazı bölgelerde su kesintisi yapılacağı bildirildi.

Konuya ilişkin Çanakkale Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada; “İçme suyu vanalarında yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle; Kemalpaşa Mahallesi'nde Cumhuriyet Bulvarı, Kayserili Ahmetpaşa Caddesi, Mehmetçik Bulvarı ve İnönü caddelerinin bir kısmında, aynı zamanda; İsmetpaşa Mahallesi'nde Beylik Bahçe Sokak, Hasan Mevsuf Sokak, Arslanca Sokak, Atatürk Caddesi ve Demircioğlu Caddesi arasında kalan alanın tamamında 14 Mart 2021 Pazar günü 00.00-03.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacaktır. Gerekli önlemleri almaları hususunda kentlilerimizin bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.

Utku Yaşar Cüce
 

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