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Çanakkale'de trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı

Çanakkale'de trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı
Çanakkale'de trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ağır yaralandı.

Çanakkale’de trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesinden Ayvacık'ın Behramkale köyüne gitmekte olan Hüseyin Taş idaresinde 10 KJ 561 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafından bulunan bir evin taş duvarına çarptı. Çarpma sonucunda araç içerisinde bulunan sürücü Hüseyin Taş, Esma Taş ve Efendi Aydemir kaza yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Araç içerisindeki Nadire Aydemir ise ağır yaralanarak ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı Aydemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

İpek Yavaş

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