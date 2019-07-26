Çanakkale'de trafik kazası: 8 yaralı

Kaza, Çanakkale-İzmir karayolunun Bozcaada yol sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çanakkale istikametinden İzmir yönüne giden Muhammet Sadak idaresindeki K-EU 7676 plakalı otomobil ile İzmir istikametinden Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine gitmekte olan Serpil Dayanç'ın kullandığı 59 TB 949 plakalı araç Bozcaada sapağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yol üzerine savruldu. Yaşanan kaza sonrasında otomobillerin içerisinde bulunan Muhammet Sadak, Elvan Sadak, Ünal Sadak, Adnan Sadak, Serpil Dayanç, Mehmet Yekta Dayanç, Nesibe Gürel ve Eylül Yüsra Dayanç yaralanarak bölgeye sevk edilen ambulanslarla Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, Ezine Belediyesine ait itfaiye ekipleri ise yol üzerinde temizleme çalışması başlattı.

İpek Güney



