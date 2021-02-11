Çanakkale'de yanan Ro-Ro gemisi limana yanaştırıldı

İstanbul'un Tuzla Limanı'ndan İtalya'nın Trieste Limanı'na giden Türk bayraklı 193 metrelik "Gallipoli Seaways" isimli Ro-Ro gemisinin ana güvertesinde personel tarafından duman fark edilmesinin üzerine gemi kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetlerine bildirdi. 26 bin 525 grostonluk gemiye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ‘Kurtarma-10' ile ‘Kurtarma-4' römorkörü ile Kıyı Emniyeti 6 botu olay yerine yönlendirildi. Ayvacık'ın Babakale köyüne yaklaşık 35 mil uzaklıkta 10 derece yan yatan gemi yapılan yönlendirmelerle birlikte Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Yeniköy sahiline getirildi.

Bir otobüsün tutuşması sonucu çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geminin çeşitli noktalarına sıçradı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ‘Kurtarma-10' ile ‘Kurtarma-4' römorkörlerinin yardımıyla Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Yeniköy sahilinde bulunan özel bir çimento firmasının limanına yanaştırıldı.

Konuyla ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada; “22 personel, 4 yolcu ve 221 araçla İtalya'ya giderken yangın çıkması sonucu müdahale ettiğimiz GALLIPOLI SEAWAYS isimli gemi, karadan da müdahaleye imkân vermek amacıyla römorkörler yardımıyla Akçansa Limanı'na çekildi” ifadesine yer verildi.

Utku Yaşar Cüce