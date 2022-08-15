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Çanakkale'de yıldırım düştü: 1 ölü

Çanakkale'de yıldırım düştü: 1 ölü
Çanakkale'de yıldırım düştü: 1 ölü

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde yıldırım düşmesi sonucunda Muhammet Duman (18) hayatını kaybetti.

Olay, Çanakkale'nin Yenice İlçesine bağlı Soğucak köyünde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Sağanak yağışın ardından eve gelmeyen Muhammet Duman (18) için köylüler tarafından arama çalışması başlatıldı.

Köy Muhtarı Durmuş Çatak, Duman'ın koyunlarını otlattığı orman içi kaplanlar mevkiinde saat 23.00 sularında motosikletini bulduklarını ve ardından bir meşe ağacının altında Muhammet Duman'ın cansız bedenine ulaştıklarını belirtti.

Yıldırım çarpması sebebiyle vefat ettiği düşünülen Duman'ın cansız bedeni incelenmek üzerine Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İbrahim Çubuk
 

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