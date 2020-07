Çanakkale'deki poyraz orman yangınına müdahaleyi güçleştiriyor...Kumköy de boşaltılıyor

Gelibolu Yarımadası Yalova Köyü Ilgardere bölgesinde saat 15.00 sıralarında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangına 30 helikopter 2 söndürme uçağının yanısıra 100'den fazla arazöz, 400 personelle müdahale edildiği öğrenildi. Bölgede çam ağaçlarının yanısıra, buğday ve ayçiçeği gibi tarım sahalarının da yangında küle döndüğü ifade ediliyor.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, şiddetli poyrazın çalışmaları güçleştirdiğini ifade ederek, "Rüzgarın olması önemli. Umarız bir an önce hava giderek düşer. Bir an önce söner. Sıkıntı devam ediyor.Alanın etkilenmemesi önemli. Ormanlık alandan daha ileriye milli parka alana doğru gitmemesi önemli. Tarihi bölgeye çok yakın. Bölgeden ziyade ormanlık, ağaçlık bölgeler. Ormanlık alanın dışında ekili alanlar var. Köylülerin ekili arazileri önemli. Köyün kurtulması ve alanın kurtulması önemli. Buğday telafi edilir, tazmin edilir. Köylerin ve ormanın etkilenmemesi önemli. Şiddetli rüzgar sebebiyle helikopterler su alırken zorluyor. Hem suyu alırken hem boşaltırken. Gerçekten ciddi rüzgar var. Bir an önce havadın düşmesini temenni ediyoruz. Gerekli görülürse diğer köyler boşaltılabilir. Alevler şehitliğe 1,5 kilometre mesafede. Önünü keseceklerdir. Önününü kesildiği noktadan ileriye sıçramaması önemli.Ancak çam ağaçlarının kozalakları yangını ileriye sıçratması açısından sıkıntılı "dedi.

Gelibolu Belediye Başkanı Münir Mustafa Özacar ise, yangının noktasının Ilgardere olduğunu şu anda Kumköy sırtlarına geldiğini kaydederek, "Helikopterler uçaklar havadan müdahale ediyor. Karadan itfaiye ekipleri de müdahale ediyor. Burasını şu anda söndürmeye çalışıyorlar. Vatandaşlar için bir risk yok. Şu anda yangın Kumköy'e doğru yoğunlaşmış durumda. Bütün söndürme ekipleri de o bölgede yoğunlaştılar. Bir anlamda helikopter ve uçaklar müdahale ediyor. Kumköy tarihi alan sınırlarına çok yakın. Tarihi Alan Başkanlığı'na yakın bölgede. Güçlü poyraz belirli miktarda devam ediyor. Olmasaydı söndürme başarılı olurdu. O nedenle söndürme ekipleri gayret gösteriyorlar" diye konuştu.

Utku Yaşar Cüce