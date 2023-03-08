Canan Kaftancıoğlu hakkında 4 yıl 8 ay hapis cezası talebi

Hazırlanan iddianamede, Kaftancıoğlu'nun 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ayrıca dosya hakkında yetkisizlik kararı verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Florya'da 12 Ağustos 2022'de İstanbul Planlama Ajansı Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda yapmış olduğu konuşma sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sözler söylediği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kaftancıoğlu'nun sarf etmiş olduğu söz ve beyanlar nedeniyle hakkında re'sen soruşturma başlatıldığı, sonrasında Cumhurbaşkanı avukatlarının da suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Sözlerin onur, şeref ve saygınlığını zedeleyen nitelikte olduğu kaydedildi. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Kaftancıoğlu'nun olay tarihinde sarf etmiş olduğu sözlerin eleştiri hakkı ve ifade özgürlüğü kapsamını aştığı, Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyen nitelikte olduğu, ayrıca sözlerin kamuya açık bir alanda gerçekleşmesi nedeniyle somut olayda aleniyet unsurunun gerçekleştiği kaydedildi. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Canan Kaftancıoğlu'nun 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Dosyada yetkisizlik kararı

Hazırlanan iddianamenin İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesinin ardından mahkeme, söz konusu konuşmanın Florya'da olması nedeniyle dosyanın Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nce yetkili olduğunu belirterek, dosya hakkında yetkisizlik kararı verdi.

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