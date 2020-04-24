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Canan Kaftancıoğlu'na 'suçu ve suçluyu övme'den soruşturma

Canan Kaftancıoğlu'na 'suçu ve suçluyu övme'den soruşturma
Canan Kaftancıoğlu'na 'suçu ve suçluyu övme'den soruşturma

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’taki evinin fotoğrafının çekilmesiyle ilgili CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ve 2 kişi hakkında başlatılan soruşturmaya bir yenisi daha eklendi. Sosyal medya hesabından Özçağdaş’a partisinin talimat verdiğini belirten CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında da “suçu ve suçluyu övme”, “özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme” suçlarından soruşturma başlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Üsküdar'daki ‘daimi koruma' altındaki konutunun önüne gelen CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ve 2 kişi, fotoğraf çekmeye başladı. Fotoğraf çekildiğini fark eden koruma polisleri, şahısların yanına giderek, fotoğraf çekmemeleri konusunda uyardı. Polislerin uyarısına rağmen fotoğraf çekmeye çalışan 3 kişi, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ve 2 kişi hakkında “özel hayatın gizliliğin ihlali” suçundan soruşturma başlatılırken, soruşturma kapsamında emniyete giderek ifade veren şahıslar, savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaftancıoğlu'na da 'suçluyu övme'den soruşturma

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Özçağdaş'a partisinin talimat verdiğini söyledi. Bunun üzerine Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, Canan Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kaftancıoğlu hakkında “suçu ve suçluyu övme” ve “özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme” suçlarından soruşturma başlatıldı.

Gamze Erdemir
 

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