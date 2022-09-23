Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davada dosya mütalaa için savcıya gönderildi
Canan Kaftancıoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflarının izinsiz çekilmesine ilişkin 10 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, dosyayı mütalaa için savcılığa gönderdi.
Dosya mütalaa için savcıda
Ara kararını oluşturan mahkeme, mütalaa verilmek üzere dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.