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Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davada dosya mütalaa için savcıya gönderildi

Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davada dosya mütalaa için savcıya gönderildi
Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davada dosya mütalaa için savcıya gönderildi

Canan Kaftancıoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflarının izinsiz çekilmesine ilişkin 10 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, dosyayı mütalaa için savcılığa gönderdi.

Dosya mütalaa için savcıda

Ara kararını oluşturan mahkeme, mütalaa verilmek üzere dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Gamze Çevrim


 

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