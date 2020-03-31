Çan'da koronavirüse karşı dezenfekte tüneli kuruldu

Çan Belediyesi tarafından üretilen ve 2 gün önce hizmete açılan dezenfekte tüneli vatandaşların takdirini kazandı. Sensörlü olan 4 metre uzunluğundaki tüneli sık sık kullanan Çanlılar, hayata geçirilen uygulama sebebiyle başta Belediye Başkanı Bülent Öz olmak üzere tüm personellere teşekkür etti.

İlçede tüm tedbirler alınıyor

Dezenfekte tünelini ziyaret eden ve bölgede incelemelerde bulunan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, belediye olarak korona virüse karşı her türlü tedbiri almaya devam ettiklerini vurgulayarak, “Tüm dünyada ve Türkiye'ye karşı koronavirüse karşı bir mücadele sergileniyor. Aynı şekilde ilçemizde de bu virüsle ilgili gerekli tedbirleri alıyoruz. Daha önce tüm kurumlarımızı, vatandaşlarımızın gittiği tüm toplu alanları ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdik. Aynı şekilde mahallelerimizde ilaçlama, yolların yıkanması, dezenfekte edilmesi çalışmalarını gerçekleştirdik. 2 gün önce de Çan Atatürk Şehir Meydanı'na dezenfekte tünelini koyduk. Kendi imâlatımız. Bu uygulama sensör yöntemiyle çalışıyor. İçeri giren kişiyi algılıyor. İçerideki 4 metrelik alanda yürüdüğümüzde fıskiyeler devreye giriyor ve üzerimizdeki muhtemel virüsleri, bakterileri temizliyor” dedi.

Sevdanur Şahin - Güven Şahin-Utku Yaşar Cüce