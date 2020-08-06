Caner Erkin: 'Çocukluk aşkıma döndüğüm için çok mutluyum'

Fenerbahçe'nin 2+1 yıllığına anlaşma sağladığı Caner Erkin, Fenerbahçe Televizyonu aracılığıyla transferine ilişkin duygularını paylaştı. Erkin, çok enteresan duygular içinde olduğunu ifade ederek, "Çok heyecanlıyım. Camiama, en sevdiğim yere, çocukluk aşkıma döndüğüm için çok farklı duygular içerisindeyim ve çok mutluyum. Emre Ağabey ile konuştuk. Sonra Başkanımız ile devam eden bir süreçti. Zaten transferle ilgili hiçbir sıkıntı, hiçbir problem yoktu. Benim zaten Fenerbahçeli olduğumu herkes bilir. Bunu da söylememe gerek yok. Onun için çok basit bir transfer oldu. Ben de çok gelmek istiyordum. Emre Ağabey'e ve Başkanımıza çok teşekkür ederim. Beni ne kadar istediklerini, bana ne kadar değer verdiklerini gösterdikleri için çok sağ olsunlar. Ben de bu değere, camiamıza, taraftarımıza en iyi şekilde karşılık vereceğim" diye konuştu.

"Fenerbahçe'ye olan tutkum aynı şekilde devam etti"

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonraki yaşananlar hakkında konuşan Erkin, "4 senelik bir ayrılık oldu. Buradan bakmak gerekirse tabii ki profesyonel hayatıma devam etmek zorundaydım. Böyle bir karar oldu. Ondan önce Inter macerası vardı. Ondan sonra yine ben Fenerbahçe'ye dönmek istedim. Farklı malum sebeplerden dolayı onları da konuşmamıza gerek yok diye düşünüyorum. Sonuçta yine buluştuk. Benim duygularım, Fenerbahçe'ye olan bağım, Fenerbahçe'ye olan tutkum her zaman aynı şekilde devam etti. Profesyonel bir futbolcu olduğum için her oynadığım kulüpte, her camiaya karşı elimden gelen her şeyi vermeye çalıştım. Hem de çocukluk aşkım. O süreden beri gelen süreçte artık bütün her şeyimle inşallah futbolu Fenerbahçe'de bırakmak istiyorum. Taraftarımıza da buradan sesleniyorum. Beni yine aynı Caner Erkin ve daha fazlasını veren, her şeyiyle kulübe hizmet eden bir Caner Erkin olarak görecekler. Bundan şüpheleri olmasın. Farklı bir süreçten geçiyoruz. Fenerbahçe camiası, bizler, futbolcular, yönetim, başkanımız farklı bir süreçten geçiyoruz. Ama çok büyük bir camiayız. Biz Fenerbahçeyiz ve bunun üstesinden önümüzdeki sezondan itibaren geleceğimize inanıyorum. Herkes bize güvensin. Birlik olalım. Beraber olalım. Bütün camia olarak çok büyüğüz ve daha da büyüyelim" şeklinde konuştu.