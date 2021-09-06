İhlas Haber Ajansı

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Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu

Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu
Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Caner Erkin'i kadrosuna kattığı açıkladı.

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e transfer olan Caner Erkin'e hizmetleri için teşekkür etti ve bundan sonraki kariyeri için başarılar diledi.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden Caner Erkin ile ilgili yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Caner Erkin, Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük'e transfer olmuştur. Fenerbahçe formasıyla şampiyonluklar ve kupalar kazanan, taraftarımızdan 'fişek' lakabını alan Caner Erkin'e bugüne kadarki emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Caner Erkin: "Yaşadığım şampiyonluklar, geçirdiğim güzel günleri unutmayacağım"

 Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük'e transfer olan Caner Erkin, sarı-lacivertlilerle ilgili yaptığı veda paylaşımında, "Çubuklu formanın altında yaşadığım şampiyonluklar, geçirdiğim güzel günleri hiçbir zaman unutmayacağım. Şimdi veda zamanı. Hepiniz hakkınızı helal edin" dedi.

Deneyimli futbolcu Caner Erkin, Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük'e transfer oldu. Sosyal medya hesabından veda paylaşımı yapan Erkin, "Sevgili Fenerbahçe camiasına; tüm kulüp çalışanlarına, büyük Fenerbahçe taraftarına bugüne kadar beni destekledikleri için çok teşekkür ederim. Fenerbahçe formasını giydiğim her an sahada mücadele etme hırsını, savaşmayı hiç bir zaman bırakmadım. Çubuklu formanın altında yaşadığım şampiyonluklar, geçirdiğim güzel günleri hiçbir zaman unutmayacağım. Şimdi veda zamanı. Hepiniz hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.

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