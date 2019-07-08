Caner Osmanpaşa, Sivasspor'da

Demir Grup Sivasspor sezonun 5. transferini gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezon Akhisarspor'da forma giyen Caner Osmanpaşa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreni bugün Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde gerçekleşti. 31 yaşındaki stoperle 2 yıllık sözleşme imzalandı.

15 Ocak 1988'de Trabzon'da dünya gelen Caner Osmanpaşa, Akçaabat Sebatspor altyapısında futbola başladı. Ardından Orduspor, Denizlispor, 1461 Trabzon, Trabzonspor ve Kayseri Erciyesspor formasını giyen 31 yaşındaki sporcu 2015 yılından beri Akhisarspor'da oynuyordu.

Oğuzhan Sarzep



