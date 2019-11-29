Caner ve Roco, UEFA Avrupa Ligi 11'inde

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından haftanın 11'de belli oldu. Bu hafta 11'de Slovan Bratislava'yı sahasında 2-1 mağlup eden Beşiktaş'tan defans oyuncuları Enzo Roco ve Caner Erkin de yer aldı. Roco maçta 1 gol de kaydetmişti. Başakşehir'e karşı 2 asist yapan Roma'nın İtalyan futbolcusu Lorenzo Pellegrini de haftanın 11'ine seçildi. Porto'da oynayan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Vincent Aboubakar da 11'de bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i şu isimlerden oluştu:

"Yann Sommer (Mönchengladbach) - Caner Erkin (Beşiktaş), Giorgos Merkis (APOEL), Enzo Roco (Beşiktaş), Nuno Sequeira (Braga) - Viktor Tsygankov (Dinamo Kiev) Bruno Fernandes (Sporting CP), Lorenzo Pellegrini (Roma), Benjamin Verbic (Dinamo Kiev) - Alfredo Morelos (Rangers), Vincent Aboubakar (Porto)"

Oğuzhan Ort