Caner ve Tolga 'derbi' soruşturmasında ifade verdi

Fenerbahçe-Beşiktaş arasında 19 Nisan 2018 tarihinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralandığı olaylara ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Beşiktaşlı futbolcular Caner Erkin, Tolga Zengin ile Futbol A takım idari sorumlusu Hüseyin Erdinç Gültekin Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosuna gelerek savcıya “müşteki-şüpheli” sıfatıyla ifade verdi.

İfade işlemleri sonrasında Caner Erkin basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı. Tolga Zengin ise, soruşturma kapsamında ifade verdiğini söyleyerek, “Derbiyle ilgili birkaç şey vardı, savcı onları sormak için çağırdı. Yaşanan olaylarla alakalı müşteki, güvenlik görevlisiyle alakalı olarak şüpheli sıfatıyla ifade verdim. Güvenlik görevlisi şikayetçi olmuş. Problem yok, kamera görüntüleri var” dedi.