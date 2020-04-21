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Cani baba 11 yaşındaki kızını döverek öldürdü

Cani baba 11 yaşındaki kızını döverek öldürdü
Cani baba 11 yaşındaki kızını döverek öldürdü

Gaziantep’te cani baba 11 yaşındaki kızını döverek komaya soktu. Hastaneye kaldırılan küçük kız 4 gündür yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti.

Olay, Şahinbey ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre M.A., 16 Nisan günü kızı C.A.'yı acımasızca dövdü. Aldığı darbelerle yere yığılan küçük kız hastaneye kaldırıldı. Babası tarafından öldüresiye dövülen C.M. doktorların müdahalesinin ardından yoğun bakıma alındı. 4 gündür yaşam mücadelesi veren C.A. sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna getirilen küçük kızın cenazesi daha sonra ailesine teslim edildi.
Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan M.A., çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli kasten öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
M.A.'nın şiddet uyguladığı eşinin ise bir süre önce evden kaçtığı, babanın 3 çocuğuyla beraber yaşadığı öğrenildi.

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