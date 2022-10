CANiK 30x113 mm topunu SAHA EXPO'da ilk kez görücüye çıkardı

Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren CANiK, savunma, havacılık ve uzay alanlarındaki en önemli fuarlardan biri olan SAHA EXPO'da en yeni ürün ve aksesuarlarını katılımcılarla buluşturuyor.

Fuar katılımları hakkında açıklamalarda bulunan SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, “Türkiye savunma sanayisi alanında son dönemdeki yükselişiyle dünyada büyük bir ilgi görüyor. Türkiye'nin savunma sanayi alanında her gün ne kadar ilerlediğini ve aynı zamanda önemli bir noktaya ulaştığı görmek ülkemiz adına bize büyük gurur veriyor. Ülkemizin bu alandaki dışa bağımlılığını sonlandırıp tam bağımsızlığa doğru ilerleyen ve dünyaya ürünlerini ihraç eden konuma geçişini heyecanla takip ediyoruz. Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı SAHA EXPO da Türk savunma sanayimizin hem yurt içinde hem de yurt dışında tanıtımlarına büyük katkılar sunuyor” dedi.

30x113 mm top ilk kez sergileniyor

CANiK olarak birçok yeni ürünlerini ilk kez SAHA EXPO'da sergilediklerini vurgulayan C. Utku Aral, şunları söyledi: “Hem yerli ve yabancı katılımcılara ürünlerimizi tanıtma hem de SAHA'nın geniş ekosistemi ile bir araya gelme fırsatı bulabileceğimiz bu fuar, bizim için önemli gelişmelere ve yeni iş birliklerine ev sahipliği yapacak. Fuarda sergilediğimiz Türkiye'nin kalifiye edilmiş tek ve en büyük 12.7x99 mm ağır makineli tüfeği olan CANiK M2 QCB'yi başta ülkemiz olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin kullanımına hazır hale getirdik. Bunun yanı sıra yerli ve milli uçaksavarımız CANiK M2 QCB'nin daha hızlı versiyonu olan CANiK M2F'in testleri tamamlandı, böylelikle CANiK M2 ailesinin yeni üyesi de artık göreve hazır hale gelmiş oldu. Aynı zamanda 30x113 mm top üretimi yapan ve alanında dünyada 5 firmadan biri olan İngiliz ‘AEI Systems' firmasını satın alarak deniz, hava ve kara platformları için büyük öneme sahip olan orta kalibre topların üretimine ciddi yatırım yapmış olduk. VENOM LR 30 adını verdiğimiz 30x113 mm topumuzu bu fuarda ilk defa sergilediğimiz için de ayrıca heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.

İnsansız ve insanlı platformda top sistemi ile öne çıkacak

C. Utku Aral, SAHA EXPO'da ilk defa görücüye çıkan VENOM LR 30 top ile ilgili şunları söyledi:

“Geri tepme kuvveti düşürülmüş VENOM LR 30 30x113 mm toplar; 4x4 araçlardan 8x8 araçlara, paletli araçlardan deniz platformlarına ve hava platformlarına kadar geniş bir yelpazede kullanılabiliyor. Hem zırh delici hem de tahrip gücü yüksek patlayıcı mühimmat olarak kullanılabilen 30x113 mm toplar, 12.7 mm ağır makineli tüfek ile 40 mm otomatik bomba atarın yaptığı işi aynı şekilde yapabiliyor ve tek bir silah 2 silah görevini rahatlıkla üstleniyor böylelikle kara, deniz ve hava araçlarının hepsinde kullanılabiliyor. Türkiye'de bu ürünün üretimini yapabilecek olan tek firma biziz, dünyada ise 5 üreticiden biriyiz. Ayrıca bir ekosistem oluşumuna sahip olduğumuz için iştiraklerimizden UNIROBOTICS ve UNIDEF ile birlikte 30x113 mm toplara yönelik her türlü platform entegrasyonunu yapabiliyoruz. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na HAVELSAN ana yükleniciliği altında, 12.7mm top için TARGAN kulesini geliştirdik. Şimdi bu kulenin 30x113 mm toplara uyumlu versiyonu olan TRAKON 30 uzaktan kumandalı kulesini piyasaya çıkarıyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda İngiltere'de yapılan bir fuarda Nurol Makine'nin Ejder Yalçın 4x4 aracına TRAKON 30 entegre edilmiş olarak sergiledik ve çok iyi geri bildirimler aldık. 30x113 mm topumuz VENOM LR 30 ile birlikte ihracat rakamlarımızı daha da artıracağımıza inanıyoruz. Dünyadaki savunma sanayisine yönelik her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz. CANiK olarak insansız kara araçlarıyla alakalı da çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de insansız ve insanlı tüm araçlarda 30x113 mm top sistemimiz VENOM LR 30 ile adımızı duyurmayı hedefliyoruz.”

Şampiyonun kupası ve kullandığı tabanca da SAHA EXPO'da

SAHA EXPO 2022'de CANiK, en yeni tabanca modelleri, tabanca aksesuarları, evrensel aksesuar markası olan MECANIK aksesuarları, eğitim faaliyetlerini yürüttüğü Canik Academy ve sıra dışı inovatif eğitim ürünleri CANiK SMART ve CANiK APP'i de katılımcılara tanıtıyor. Amerika Birleşik Devletleri Pratik Atıcılık Birliği (USPSA) tarafından düzenlenen ve atıcılık sektörünün en büyük ve prestijli turnuvasının şampiyonu CANiK Takım Kaptanı Nils Jonasson'un kazandığı kupa ve kullandığı ABD'de Yılın Tabancası Ödülü'ne sahip CANiK SFx RIVAL da fuarda ziyaretçilerle buluşuyor. Katılımcılar ayrıca stantta yer alan Airsoft atış deneyimi ile keyifli vakit geçirebilecekler. CANiK'in 2. salonda yer alan 2C - 03 nolu standını ziyaret eden katılımcılar, firmanın yeni nesil ve son teknoloji tüm ürünlerini yakından inceleme ve atış deneyimi fırsatı bulacaklar.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.