CANiK, ABD'de şampiyon oldu

Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, ihracatta rekorlara imza atarken, kazandığı uluslararası prestijli ödüllerle de dikkat çekiyor. CANiK, Amerika Birleşik Devletleri Pratik Atıcılık Birliği (USPSA) tarafından düzenlenen, 57'si büyük usta(grand master), 100'ü usta(master) seviyesinde olmak üzere toplamda 417 atıcının katıldığı sektörün en büyük ve en prestijli turnuvası olarak kabul edilen Carry Optic National turnuvasında CANiK takım kaptanı Nils Jonasson şampiyon oldu.

SFx RIVAL şampiyonluğu getirdi

Nils Jonasson turnuvada, ABD'de silah endüstrisinin en önemli ödüllerinden ICA (The Industry Choice Awards) tarafından 2022 Yılının En İyi Tabanca Ödülü'nün sahibi SFx RIVAL ile yarışarak büyük bir başarı elde etti. Daha önceki yıllarda üçüncü olarak yarışmayı tamamlayan Nils Jonasson, SFx RIVAL'ın üstün kaliteye sahip özellikleri sayesinde, rakiplerini geride bırakarak birinciliğe yükseldi.

“Aldığımız ödüller, başarının rastlantı olmadığının kanıtı”

SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, “CANiK markamızla, ABD başta olmak üzere dünyanın 69 ülkesine ihraç ettiğimiz ürünlerimizi, kazandığımız uluslararası prestijli ödüllerle de taçlandırıyoruz. Silah dünyasının en büyük pazarı olan ABD'de kazandığımız başarılarla, markamızın katma değerini daha da artırıyor ve kaliteden ödün vermeyen ürünlerimizi Türkiye bayrağımızla birlikte gururla sergiliyoruz. Dünyada en iyilerin yarıştığı şampiyonada derece elde etmek ve art arda aldığımız ödüller, başarımızın bir rastlantı olmadığını da kanıtlıyor. Her sene kendimizi geçmek için güçlü AR-GE ekibimizle var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.